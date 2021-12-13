Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал итальянский специалист, реставратор компании Uni Construction Луиджи Скринци во время круглого стола на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее", организованном в Центре Гейдара Алиева.

Как отметил Скринци, "Карабах" означает "большой сад", "благоустроенное пространство, богатое зеленью".

"Однако ни одно из этих понятий сейчас в Карабахе не встретить. Сегодня проводится большая работа по возрождению, возвращению к жизни Карабаха. Благоустройство этих мест также имеет священное значение", - добавил он.