Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор британской компании Mangera Yvars Architects Али Мангера во время круглого стола на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее", организованном в Центре Гейдара Алиева.

"Я осведомлен об истории Азербайджана и Карабаха. Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом. Крайне важно обеспечить возвращение молодежи в Карабах. Реализуя проекты на этой территории, Азербайджан может продемонстрировать миру важность обеспечения экологической устойчивости. Карабах является колыбелью культуры, имеет важное экономическое значение, а также является важным регионом для развития туризма. В настоящее время мы стали свидетелями страшных разрушений в Карабахе. Сейчас мы думаем о том, как восстановить и отреставрировать здешние здания, памятники", - сказал Али Мангера.