https://news.day.az/politics/1415213.html В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО
В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО
В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, они продемонстрировали плакаты с надписями "Господин Президент, добро пожаловать!", "Азербайджанцы Европы приветствуют вас!", "Азербайджан уважает общие ценности!", а также флаги Азербайджана и Евросоюза.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря прибыл с поездкой в столицу Бельгии Брюссель. В рамках визита глава государства примет участие в заседании НАТО.
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