Отчаяние и скулеж радикальной оппозиции

Никогда не пользовавшаяся популярностью, а после 44-дневной войны окончательно списанная в архивы радикальная оппозиция накануне попыталась вернуться в повестку, устроив бедлам в самом центре Баку.

1 декабря, когда в Баку хоронили шехидов - жертв крушения военного вертолета, группа людей, представляющих радикалов, попыталась провести акцию в поддержку Салеха Рустамова - гражданина России (стал таковым в 1995 году), отбывающего срок за незаконную деятельность. Время для провокации - а иначе действия радикалов не назовешь - было выбрано не случайно. Они решили воспользоваться взволнованностью общества в связи с трагедией 30 ноября и подбросить свою повестку. Гибель 14 военнослужащих была воспринята гражданами очень остро, и в этой ситуации соскучившиеся по безобразиям оппозиционеры попытались найти для себя удобную нишу. Кстати, радикалы просчитались. Их акция не нашла поддержки, а ее устроителей в соцсетях раскритиковали даже сочувствующие. Им было совершенно справедливо указано, что устраивать беспорядки в такой тяжелый для всей страны день неправильно, независимо от целей. Можно было отложить свои протесты на пару дней, чтобы соблюсти правила приличия.

Теперь, 2 недели спустя, радикалы решили вновь "попытать удачу" и провести 15 декабря очередную т.н. "акцию протеста". В МВД предупредили, что как и 1 декабря, в этот раз сотрудниками правоохранительных органов также будут приняты соответствующие меры по охране общественного порядка.

"Ответственность за любой инцидент, который может произойти в указанное время, будет лежать на организаторах акции", - сказал начальник пресс-службы МВД Эхсан Мамедов.

Стоит отметить, что как и в предыдущий раз, день выбран не случайно. 15-го состоится саммит Восточного партнерства и оппозиция, потерявшая всякое влияние теперь и в виртуальном пространстве, подобной незаконной акцией пытается подорвать укрепляющиеся в последние годы связи между Азербайджаном и ЕС.

Растущий на международной арене авторитет нашей страны, градиозная Победа Азербайджана в 44-дневной войне, единство народа и правительства, его сплочение вокруг Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева разрушили все планы радикалов и их сторонников за рубежом, поставив под сомнение существование этих лиц в качестве "оппозиции" в целом.

К сожалению, этих людей не волнует и эпидемилогическая ситуация в связи с пандемией, ведь, пытаясь собрать в одно место большую толпу, многократно повышается риск заражения коронавирусом и его новыми мутациями, которые, как известно, переносятся хуже предыдущих. На самом же деле, такими выходками бездарная радикальная оппозиция пытается показать публике свое существование. Для них главное не здоровье и безопасность граждан страны, а алчность (ведь зарубежные "гранты" надо отрабатывать) и реализация своих личных претензий.

Самое важное в той активности, которую ведут радикалы - это тот факт, что они готовы далеко зайти ради выполнения своих гнусный задач, прикрываясь при этом красивым словом "демократия". Если предвидится возможность, они готовы пожертвовать всей страной, будущим миллионов наших сограждан. Они с радостью предадут интересы Азербайджана и свой народ - лишь бы цену хорошую предложили. Им плевать на всех и проблемы людей. У них нет идей, программы, путей решения проблем, видения. Эгоизм, ненависть и предательство ради сомнительной выгоды - ни на что большее эти "борцы за демократию" неспособны.

Сегодня, когда после освобождения оккупированных территорий азербайджанский народ еще больше един с правительством, радикальная оппозиция, потерявшая любой смысл существования, потерпела полный крах и ничего не сможет сделать, ибо граждане страны уже давно не верят их вранью.

М.Ахмедзаде