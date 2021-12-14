Тонущий Пашинян отчаянно тянет Запад на Южный Кавказ

В преддверии встречи в Брюсселе между лидерами Азербайджана и Армении армянская сторона предприняла ряд провокаций на Кяльбаджарском направлении. Делается это несчастными соседями для создания впечатления, что ситуация в регионе все еще остается напряженной, что, дескать, конфликт продолжается. Правительство Армении, которое по всей видимости находится под жесточайшим прессингом реваншистов и радикалов, рассчитывает на то, что страны Запада сжалятся над "угнетённой" Арменией и придут ей на помощь. В этом контексте армяне также надеятся на Минскую группу ОБСЕ (организация, которая за 20 с лишним лет переговорного процесса запомнилась только бессмысленными поездками и переливанием из пустого в порожнее). В конечном итоге Армения добивается выхода из трёхстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, которое зафиксировало капитуляцию страны-оккупанта.

Накануне сочинской встречи 26 ноября армяне действовали по той же схеме. На границе Азербайджана и Армении ВС соседней страны инициировали военные столкновения, после чего, несолоно хлебавши, вынуждены были отойти на прежние позиции. В результате решительных мер азербайджанской армии противнику был дан адекватный ответ. Что касается встречи в Сочи, армяне не смогли извлечь дивидендов из своей провокации. Обсуждение открытия коммуникаций наряду с делимитацией и демаркацией границ стали основными темами сочинских переговоров, что говорит о том, что встреча в Сочи завершилась в пользу Азербайджана.

Напомним, что сочинская встреча должна была состояться ещё 9 ноября, однако была сорвана из-за отказа армянской стороны. В Ереване на полном серьёзе считали, что им это непристойное поведение в отношении Москвы сойдёт с рук и на встречу в Брюссель армянское руководство поедет как ни в чём не бывало. Не тут-то было. Россия не собиралась передавать эстафету Западу и запланировала трёхстороннюю встречу 26 ноября, то есть перед встречей в Брюсселе. Эксперты утверждают, что Ереван своим незамысловатым поступком очень сильно рассердил Москву.

Что касается предстоящей встречи в Брюсселе, Армения в лице премьера Пашиняна желает более широкого вовлечения стран Запада (особенно Франции) в региональные политические процессы на Южном Кавказе. В чём невозможно не согласиться, так это в умении Пашиняна юлить хвостом в угоду своих личных интересов. Ради пребывания у власти Пашинян готов клясться России в братстве и дружбе и в то же время строить у неё за спиной коварные планы. В числе которых подрыв миротворческих усилий России, уменьшение влияния России в регионе и восстановление утраченных позиций Запада на Южном Кавказе. С большой вероятностью все попытки Пашиняна, его желания пересмотреть новые геополитические реалии в регионе, будут обречены на провал.

Учитывая, что предыдущие договорённости в Сочи были достигнуты в тесном сотрудничестве Москвы, Баку и Еревана, вряд ли встреча в Брюсселе произведёт фурор для мира. Каких-либо принципиальных новшеств на встрече в Брюсселе также не ожидается. Основной круг вопросов, скорее всего, будет гуманитарного характера. Однозначно можно утверждать только одно: страна-победитель Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева ни на йоту не отойдёт от своей справедливой, неизменно твёрдой позиции. В результате Пашиняну придётся возвращаться в Ереван с пустыми руками, где ему, наверняка, уже готовят "тёплый приём" как непарламентская, так и реваншистская оппозиция. Проблема армянского общества заключается в непонимании того, что никто в армянском политикуме, будь то Пашинян, Кочарян, Саргсян и прочие, не в состоянии изменить достигнутые ранее договоренности. Это невозможно, и как бы не затягивали в Ереване неизбежное, условия соглашения не могут быть пересмотрены.

Руководство Армении пребывает в состоянии фрустрации от последовательных геополитических неудач. Его шатает из стороны в сторону. Воспользовавшись временным охлаждением отношений Баку и Тегерана, Ереван пытался представить себя в качестве связующей страны в проекте Международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". Однако попытки Еревана накрылись медным тазом, оказалось, что на территории Армении нет дорог, отвечающих современным требованиям. В интервью иранскому агентству ISNA официальный представитель Иранской организации по обслуживанию и транспортировке дорог (RMTO) Джавад Хедаяти сказал, что Иран, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. Тем самым Армения вновь осталась у разбитого корыта одна-одинёшенька.

Теперь в Армении надеятся, что благодаря тесным отношениям с Францией им получится заручиться поддержкой ЕС. Довольно рискованный и необдуманный шаг, поскольку в Кремле с самого начала так называемой "бархатной" революции настороженно относятся к команде Пашиняна и внимательно следят за её поползновениями в сторону Запада. Трудно допустить, что Россия допустит подрыва своих миротворческих усилий с армянской стороны. Терпение России в отношении нынешнего руководства Армении и так на исходе, ввиду его постоянного заигрывания с Западом. В Армении это прекрасно понимают, но сделать ничего не могут. И вина в этом лежит именно в армянском руководстве, которое должно было донести до своего народа важность налаживания отношений с соседями и отказа от агрессивной риторики.

Ввиду боязни оппозиции Пашинян дал зелёный свет солдатам на очередную провокацию перед встречей в Брюсселе. Несмотря на три года нахождения у власти, Пашинян так и не смог превратиться в политика, оставшись уличным революционером с потёртой кепкой на голове. Об этом свидетельствует его панический страх перед радикально настроенными противниками, жаждующие его свержения и развязывания очередной войны в регионе.

После подписанного акта о капитуляции армянская сторона всячески пытается избежать взятых на себя обязательств в рамках трёхсторонних договорённостей. В этой связи Пашинян будет отчаянно пытаться ухватиться за штанину председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе. Военные провокации Армении перед встречей как раз таки и были рассчитаны на сострадание со стороны Запада. Однако в Европе прекрасно понимают утопию армянских надежд, поскольку Азербайджан никому не позволит отнять Победу, одержанную благодаря отважности и героизму армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Армения должна смириться с тем, что начало делимитации и демаркации границ, признание территориальной целостности Азербайджана и подписание мирного соглашения неизбежно. Чем быстрее в Ереване это поймут, тем лучше будет и для армян, и для региона в целом.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az