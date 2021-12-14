Попытка номер два: пойдет ли Армения на сближение с Турцией с учетом интересов Азербайджана?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения нормализации отношений. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в своем выступлении в парламенте страны. "Все шаги по нормализации отношений будем делать только с Азербайджаном", - сказал глава МИД Турции.

Уже есть реакция со стороны официального Еревана. Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога. Об этом, как передает ТАСС, написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога", - отметил он.

Сразу замечу, что от заявления внешнеполитического ведомства Армении за версту отдает лицемерием. Потому, что в РА тюркофобией пропитано все, даже товары из Турции. Да, именно так. Мы же помним, что еще в разгар 44-дневной войны официальный Ереван ввел на шесть месяцев запрет на ввоз всех турецких товаров, продление которого является сегодня одной из наиболее горячо обсуждаемых тем в Армении.

Обсуждают же ее потому, что затея эта с грохотом провалилась в стране.Так, армянские предприниматели в обход правительственного эмбарго как ввозили в страну турецкие товары из Ирана и Грузии, так и продолжают ввозить. По мнению соучредителя Ассоциации экспертов "Экспорт Армения" Эмиля Степаняна, коррупционные схемы, посредством которых турецкие товары, обходя эмбарго, попадают на армянский рынок, способствуют лишь росту объемов и удорожанию стоимости незаконного импорта. Как передает hetq.am, Степанян констатировал, что запрет на ввоз турецких товаров отрицательно сказался на планировании инвесторов и бизнеса.

Один этот факт доказывает, что в реальности руководство РА делает хорошую мину при плохой игре. Ведь, никуда не делась тюркофобия в этой стране. Никуда не исчезли требования о признании мифического "геноцида армян" с последующей выплатой многомиллиардной компенсации потомкам ее "жертв". Не исчезли и территориальные претензии РА к Турции, которые закреплены, кстати, даже в Конституции РА. Все это, в совокупности, цементирует армянскую нацию, объединяет ее. И именно поэтому заявление МИД РА является лицемерным и лживым.

Тем более, что глава турецкого МИД открыто указал - все шаги по нормализации отношений с официальным Ереваном официальная Анкара будет согласовывать только с Азербайджаном. Это то, против чего всегда выступала Армения. Там пытались отделить процесс нормализации отношений с Турцией от процесса урегулирования карабахского конфликта.

В Анкаре всегда утверждали, что для начала Армения должна вывести свои войска со всех ранее оккупированных территорий нашей страны. Так было, к примеру, в пору продвижения проекта под названием "футбольная дипломатия", который даже завершился подписанием турецко-армянских протоколов в Цюрихе. И парламент РА, как мы помним, так и не ратифицировал эти протоколы. По указанной мною причине - в РА надеялись добиться нормализации отношений с Турцией, не выводя своих войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Сейчас сложилась иная ситуация.В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил оккупированные территории. И именно поэтому официальный Баку сам предлагает различные формы установления долгосрочного мира в регионе. В частности, продвигая идею Зангезурского коридора, который послужит интересам всех стран региона, включая Армению.

При этом Азербайджан настаивает на том, что важно ускорить процесс взаимного признания границ между нашей страной и Арменией, отказаться от каких-либо территориальных претензий и идей реванша. Готова ли Армения пойти на все это? Время покажет. Но уже очевидно, что руководству РА придется учитывать позицию реваншистов и националистов, а также армянской диаспоры, которые всегда выступали против такого развития событий.

И не удивительно, что в СМИ РА уже появились критические статьи.Там уже возмущаются, тем, что власть не провела на сей счет референдум. Там пытаются понять, на каких условиях будет иметь процесс нормализации турецко-армянских отношений. Там снова вспомнили про "геноцид армян" и Севрский договор, предъявляя территориальные претензии к Турции.

Наконец, там сетуют на то, что такое развитие событий негативно скажется на карабахском вопросе. О том, что он уже снят с повестки дня благодаря победе Азербайджана в 44-дневной войне, армянские СМИ не упоминают. Они, исполняя заказ своих покровителей, банально манипулируют фактами, играя на руку реваншистам и националистам.

В том же духе выступит и армянская оппозиция. Тем более, что согласно опросам, проведенным международной ассоциацией Gallup International, рейтинг доверия премьер-министру Николу Пашиняну среди граждан Армении снизился по сравнению с 2018-2019 годами. Об этом пишет газета "Грапарак". Так, в 2018 году Николу Пашиняну полностью доверяли 60,2% граждан, 31,8% затруднились ответить на вопрос. В 2019 году премьеру страны доверяли 39,9% опрошенных.

Согласно опросу, проведенному в ноябре этого года, доверие премьер-министру РА выразили 14,7% респондентов, а 39,4% заявили, что не доверяют ему вообще. По сравнению с 2018 годом рейтинг доверия Пашиняну упал в 4 раза - с 60,2% до 14,7%. И теперь, используя новость о шагах, направленных на турецко-армянское сближение с учетом интересов Азербайджана, армянская оппозиция обрушится с новой волной критики против руководства РА. Чем все это кончится, покажет время. Но в Анкаре и Баку крепко стоят на своих позициях и уверенно будут продвигать выгодную нашим странам повестку.

Акпер Гасанов