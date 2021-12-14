Брюссельский гамбит: Армения должна принять условия Азербайджана

В Брюсселе стартует саммит Восточного партнерства, формата, призванного связать ряд постсоветских государств узами различного характера с Европейским союзом. Последний саммит ВП состоялся в онлайн-формате в разгар пандемии - в июне 2020 года. В этот раз лидеры стран и еврочиновники встретятся, что называется, живьем.

В рамках визита сегодня будет проведена двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем. Затем с участием Шарля Мишеля планируется проведение встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отметим, что в рамках визита сегодня также в штаб-квартире НАТО Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком структуры Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании Североатлантического Совета, являющегося высшим органом НАТО. Встреча будет проведена в формате "НАТО+Азербайджан".

Хотя в повестке саммита значится немало вопросов, главной его интригой будет встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. На фоне этой встречи все прочие пункты повестки уходят на второй план. Такое впечатление, будто форум Восточного партнерства организуется именно ради того, чтобы свести на европейской площадке лидеров этих стран.

За прошедшие полтора года в регионе расположения стран-партнеров ВП произошли серьезные изменения. Как бы не пытались некоторые международные структуры и политики игнорировать этот факт, с итогами 44-дневной войны придется считаться всем, кто хочет застолбить себе место в мирном процессе между Баку и Ереваном, а через это и в возможностях влияния в регионе. Думается, глава Европейского совета Шарль Мишель это понимает. Еще во время его визита в регион летом этого года и встреч в Ереване и Баку чувствовались изменения, произошедшие в риторике и подходах европейских чиновников. Было видно, что победа Азербайджана, пусть и не громко, пусть не официально, но воспринята и принята, и теперь Европа хочет успеть сесть в уходящий поезд, чтобы не потерять полностью возможность влиять на регион. Ведь совершенно ясно - тот, кому удастся помирить две страны, окажется на коне.

До этой цели чуть-чуть оставалось Москве, но Ереван вывернулся и побежал за помощью к Европе, где, как ему кажется, его интересы будут соблюдены в более широком формате. Это главная причина, почему не состоялась намечавшаяся на 9 ноября трехсторонняя встреча. Никол Пашинян не захотел решать вопрос под крылышком Москвы, где армянское нытье всем порядком надоело и больше не воспринимается всерьез. По большому счету, оно не воспринимается и на Западе, но там еще можно извлечь выгоду из страшилок про "исламских террористов" и "островок христианства" в окружении "дикарей".

Далеко убежать Николу не дали и заставили явиться на встречу в Сочи и ставить подпись под документом. Но, подписав, он сразу же принялся саботировать взятые на себя обязательства, стараясь тянуть время, чтобы решить все в пользу Армении и не с Москвой. С самого начала затея с Брюсселем преследовала именно эту цель, и если бы Никол мог не поехать в Сочи, он бы не поехал. Но он не мог.

Инициатором встречи на полях саммита ВП был Пашинян, а Президент Азербайджана не стал упираться. В конце концов, почему бы не попробовать. Может, на европейской площадке глава Армении будет не таким напуганным, каким выглядит в присутствии российской стороны, и сумеет включить голову. Если же армянская сторона считает, что в Брюсселе игра будет вестись по ее правилам, это большое заблуждение.

Во-первых, стоит вспомнить содержание летнего визита Шарля Мишеля. Господин Мишель приехал на разведку и, думается, уяснил расстановку сил и суть новых реалий. Поэтому, прилетев после Еревана в Баку, он не говорил о статусе и тому подобном, не разглагольствовал о реанимации Минской группы, а поднимал лишь гуманитарные вопросы и прощупывал возможности вовлечения Евросоюза в процесс делимитации границ. Учитывая все это, Пашиняну не стоило рассчитывать на реанимацию в Брюсселе темы статуса, мадридских принципов и прочих атрибутов безуспешных четвертьвековых переговоров. Этого не будет.

Во-вторых, даже если кто-то планирует вытащить на свет старый хлам, Баку не позволит навязать себе невыгодную ему повестку. Президент Ильхам Алиев имеет почти двадцатилетний опыт переговоров с различными главами Армении, и если, несмотря на беспрецедентное давление на Баку в прежние годы, Еревану с союзниками не удалось добиться желаемого, то несерьезно рассчитывать на это сейчас. Условия сегодня диктует Азербайджан, а задача международных посредников - постараться убедить в необходимости их принятия Ереван.

Надо сказать, что Москва была неприятно удивлена тем, что Пашинян практически сразу после Сочи начал игнорировать содержание подписанного документа. Такого открытого демарша от Еревана не ожидали. Если Никол так себя повел, это значит, что он не на шутку надеется на Брюссель. В свою очередь МИД России устами Марии Захаровой сдержанно-гневно выразил надежду, что "по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении, которая пройдет 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации ранее достигнутых трехсторонних договоренностей". Россия в настоящее время является монополистом в процессе урегулирования отношений Баку и Еревана и свою монополию никому передавать не собирается. Вместе с тем, у азербайджанской стороны есть определенные обоснованные претензии к этому посредничеству. Москва недостаточно настойчива по отношению к армянам и до сих пор не обеспечила выполнения одного из главных пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года - вывода армянских вооруженных подразделений с территории Азербайджана. Между тем, сделать это в рамках мирного процесса способна (главное - захотеть) только российская сторона, ни французы и не американцы. Лучше всего с этой задачей справилась бы Азербайджанская армия, но мы сейчас говорим о мирном процессе. Поэтому Россия в качестве посредника Азербайджан вполне устраивает, и никаких дополнительных посредников на своей территории он видеть не желает.

Другое дело - решение вопроса границ. Находясь в Баку, Шарль Мишель предложил услуги Евросоюза в решении проблемы делимитации. Отвечая позднее на вопрос по этому поводу испанского информагентства EFE, Президент Ильхам Алиев сказал, что "Европейский Союз выразил намерение участвовать в процессе делимитации и добиться договоренности между обеими сторонами, и мы поддерживаем такие инициативы... Мы готовы работать, и официальные представители нашего государства различного уровня находятся в контакте с Европейским Союзом. Европейский Союз может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и поствоенного развития".

Этими словами Президент Ильхам Алиев как бы оконтурил те темы, на которые готов разговаривать при посредничестве ЕС. И на встрече в Брюсселе Пашиняну и переговорщикам вряд ли удастся вывести азербайджанскую сторону за эти рамки. Ну, может быть, еще будет поднят вопрос задержанных диверсантов, называемых "пленными". Но это мелочи, и, к тому же, тут после ареста в Ереване нескольких возвращенных в Армению военнослужащих возникли некоторые нюансы.

Что же касается вопросов, связанных с Карабахом, дальнейшей судьбой армян Азербайджана, то это больше не тема международных обсуждений. Баку не собирается обсуждать внутренние дела своей страны с посторонними.

Впрочем, встреча еще впереди. Не будем гадать. Главное, в чем можно не сомневаться - Президент Азербайджана Ильхам Алиев надежно защищает интересы своей страны и никому не отдаст ее побед и достижений.

Лейла Таривердиева