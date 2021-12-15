Пашинян не смог перетянуть ЕС на сторону Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался в Брюсселе перетянуть ЕС на сторону Армении, но Евросоюз не стал выступать в рамках данного саммита инициатором какого-то нового переговорного формата.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя прошедшую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

"На мой взгляд, состоявшаяся встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе - это обыденное событие, которое не повлечет никаких решений. Она состоялась на полях Саммита Восточного партнерства, а значит выступила большей частью публичным актом. Пашинян, несомненно, хочет, чтобы страны Запада участовали в дальнейшем переговорном процессе и, соответственно, могли повлиять на принятие решений, мирный договор, вопрос о демаркации границ, вопрос Зангезурского коридора. Поэтому он хочет этой встречей показать, мол, давайте, подключайтесь, Франция, США, другие страны. Давайте подключайтесь и влияйте", - сказал наш собеседник.

Однако, по словам эксперта, Евросоюз не выступил в рамках данного саммита инициатором какого-то нового переговорного формата.

"Максимум, ЕС может мягко, обтекаемо поддержать Армению, но при этом предложить свой вариант он не захотел, потому что любой вариант, альтернативный достигнутым в Сочи договоренностям, означает возобновление острого конфликта между ЕС и Россией и, соответственно, перечеркивание вообще всех договоренностей, которые были достигнуты ранее между Азербайджаном и Арменией. Поэтому Пашинян, конечно, юлил, старался вовлечь европейских участников, но именно в рамках данного саммита и этой встречи никаких конкретных планов, документов, стратегий по будущему Южного Кавказа не было принято", - заключил российский политолог.

Талех Агавердиев