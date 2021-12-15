Медиа в Азербайджане ждут глобальные изменения

14 декабря Милли Меджлис на своем пленарном заседании обсудил в первом чтении новый законопроект "О медиа". Законопроект определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации. Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.

В Азербайджане законодательство о медиа было принято 20 лет назад. Были внесены определенные изменения, но некоторые моменты оставались открытыми. Новый законопроект сыграет важную роль в устранении ряда недостатков, которые существуют сегодня в сфере медиа. В нем предусмотрены все детали, начиная от повышения уровня профессионализма журналистов до решения их социальных проблем. Одна из основных проблем - это моменты, связанные с наличием сегодня в этой сфере так называемых "случайных" журналистов и органов медиа. Новый законопроект охватывает и эти вопросы.

Законопроект не только повысит качество работы СМИ в Азербайджане, но, в частности, решит проблему, с которой читатели сталкиваются уже довольно долгое время - распространение в соцсетях "желтых", кликбейтовых новостей будет сведено к минимуму. В их лентах в дальнейшей перспективе будет гораздо больше полезной, важной и достоверной информации .

За последние годы многие лица в своих интересах открывали сайты, учреждали газеты, на них невозможно было оказывать давление. Сегодня по официальной статистике в стране функционирует около 6 000 СМИ. Отдельные лица открывают сайты или начинают издавать газеты, осуществляя деятельность один раз в месяц. Подавляющее большинство нынешних мелких сайтов, которые маскируются под полноценные СМИ, открываются благодаря доступной цене на регистрацию домена и интернет-инструментам, позволяющим быстро раскрутить трафик и заработать легкие деньги на интернет-рекламе. То есть для подобных вебсайтов, это, в первую очередь, бизнес, который, к сожалению, часто ингорирует принципы, нормы СМИ, иногда даже ставя под сомнение журналисткую этику. По факту там работает один человек, но своей деятельностью он наносит удар по имиджу СМИ в целом, ведь для него публикация любых, даже недостоверных, новостей ничто иное, как быстрый заработок.

В Азербайджане самой популярной соцсетью, откуда граждане получают ежедневные новости, является Facebook, алгоритмы которого до сих пор небезупречны. Их легко обмануть и именно поэтому по большей части мы видим на своих лентах этот далеко некачественный, недостоверный и кликбейтный контент, который очень часто получает массу негативных отзывов, а потом вовсе удаляется или опровергается.

Впервые Facebook ввел достаточно заметный алгоритм для своей новостной ленты в декабре 2012, уменьшив количество охвата для фотографий и дав больше места для ссылок. Месседж, который Марк Цукерберг пытался направить, подразумевал под собой, что если новостные сайты хотят прежние большие охваты, теперь им придется работать на качество подаваемого контента. Но, к сожалению, Марк просчитался и это лишь дало толчок кликбейту во всем мире. В Азербайджане большинство местных новостных страниц потеряли 60-70% охвата, что отразилось на трафике, но пытаясь его возместить, администраторы мелких вебсайтов, маскирующихся под СМИ, решили на столько же процентов увеличить количество трешового контента, дабы возместить убытки.

Позже, в 2013-2014 годах, Facebook, рассмотрев отзывы от сотни тысяч юзеров по всеми миру, дал алгоритму функции, определяющие есть ли действия на ссылках, публикуемых в СМИ. Логика была такова - если есть любое действие (лайки, шейры, комментарии или клик на пост), значит он "интересный и качественный". Однако, в очередной раз, мелкие сайты вместо того, чтобы, наконец-таки, взяться за ум и работать так, как надо, начали публиковать ещё больше треш-контента, который мы видим по сегодняшний день в наших лентах. Наиболее часто в подобных заголовках используются капслоком такие привлекающие внимание слова, как "dəhşət", "son dəqiqə" и т.д. В 90% случаев при клике на подобную "новость", читатель разочаровывается и уходит, теряя веру в СМИ в целом.

Особенно деструктивной деятельность подобных мелких сайтов, гоняющихся за легким зароботком, оказалась во время 44-дневной войны, когда они публиковали огромное количество недостоверной, спекулятивной и неофициальной информации с фронта. В частности, среди них можно было заметить и фото/видео, которые могли раскрыть для врага позиции наших военнослужащих.

В то время, когда в Азербайджане идет информационная война, существует серьезная потребность в профессиональной деятельности представителей СМИ. Положения нового закона о повышении медиаграмотности сыграют важную роль в повышении профессионализма журналистов и формировании новых профессионалов.

Кстати, один из важных пунктов законопроекта касается защиты авторских прав производителей и вещателей информации. В частности, это помешает сайтам работать по принципу копипаста и повысит ответственность журналистов. В целом этот проект открывает новые возможности с точки зрения модернизации деятельности СМИ в соответствии с новыми тенденциями, защиты интеллектуальной собственности и авторских прав и устранения злоупотреблений со стороны СМИ и журналистов.

Благодаря новому законопроекту "О медиа" подобные негативные случаи распространения больной информации будут искоренены, что позволит защищать не только независимость азербайджанских СМИ, но и Азербайджанского государства. Соцсети укрепляются с каждым днем и принятие данного закона в разы улучшит ситуацию и качество публикаций, ибо целью его подготовки является повышение информационной безопасности, развитие и стимулирование деятельности СМИ, что означает новые возможности и новый этап развития медиа Азербайджана.

Кроме того, стоит отметить, что законопроект открывает путь для создания нормативно-правовой базы в соответствии с самыми современными мировыми стандартами. Все искусственные ограничения, которые могут помешать развитию СМИ, будут сняты новым законом, а законодательство будет усовершенствовано.

Новый закон также положит конец проблемам с интернет-СМИ, которые действуют в Азербайджане уже много лет. Их правовой статус впервые будет признан этим законом. С выходом на арену интернет-ресурсов станет возможным регулирование вопросов, связанных с новой ситуацией в сфере СМИ, с точки зрения правовой, административной, а также социальной ответственности. Журналистика будет соответствовать современным тенденциям развития, ведь одной из основных особенностей нового законопроекта является то, что количество ограничительных подходов значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим Законом о СМИ. Установленные здесь подходы полностью соответствуют требованиям международно-правовых актов и не выходят за установленные ими пределы.

Таким образом создается необходимая правовая основа для более надежной защиты информационной безопасности Азербайджана. Формирование новой правовой базы для деятельности СМИ создает благоприятную основу для деятельности СМИ в новом формате, основанном на новой концепции, что будет иметь и положительный эффект для читателей, которых будет ждать множество интересных, точных новостей, аналитических материалов, статей, репортажей, интервью не только на сайтах СМИ, но и в социальных сетях, где долгое время в фидах царит беспредел.

М.Ахмедзаде