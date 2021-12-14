На госгранице с Арменией начала функционировать новая пограничная комендатура

14 декабря на территории Зангиланского района на границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая пограничная комендатура.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), выступая на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала служебно-боевой деятельности новой воинской части Государственной пограничной службы на освобожденных от оккупации территориях.

После церемонии была проверена работа по дальнейшему повышению боевой готовности воинских частей и подразделений и обеспечению безопасности личного состава, проведена встреча с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах, проведен осмотр служебно-боевых и бытовых условий военнослужащих.

В заключительной части мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе.