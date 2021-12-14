Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Макрон подробно обсудили положение дел в карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Карабаху от 9 (10) ноября 2020 года. Президент России рассказал, как в регионе идёт реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном будет полезной.