https://news.day.az/politics/1415672.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - генсек
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - генсек
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре