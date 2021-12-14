НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

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