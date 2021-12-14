Чемпион мира по боям без правил встретился с председателем Госкомитета

Азербайджанский спортсмен, чемпион Европы, Америки и мира по боям без правил Эльгюн Ханогланлы, проживающий в Нью-Йорке, встретился с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете.

Приветствовав гостя, председатель комитета поздравил его с победой в чемпионате мира по форме боевых искусств Будо (бои без правил), проведенном 30 ноября в тунисском городе Хаммамет. Он отметил, что азербайджанский спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях с участием сотен спортсменов из 45 стран, что представляет большое значение также с точки зрения популяризации Азербайджана в мире как спортивной страны. Председатель высоко оценил то, что в международных соревнованиях с участием 11 азербайджанских спортсменов наша страна завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Поблагодарив за радушный прием, Эльгюн Ханогланлы сказал, что с 2019 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой участвует в международных соревнованиях. Чемпион мира вручил Фуаду Мурадову благодарность Федерации формы боевых искусств Будо Азербайджана. Отметим, что Эльгюн Ханогланлы родился в 1992 году в селе Ахмедбейли Физулинского района. В 2009 году получил там среднее образование. В 2010-2012 годах находился на военной службе. В 2012 году приступил к трудовой деятельности в одном из управлений ВР в Баку, где работал до 2016 года, когда получил приглашение в США.