Cостоялись официальная церемония открытия офиса Общества дружбы Египет-Азербайджан и встреча с азербайджанской общиной в Египте

В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) в Арабскую Республику Египет состоялись официальная церемония открытия офиса Общества дружбы Египет-Азербайджан и встреча с проживающей в этой стране азербайджанской общиной.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Египте, соучредители Общества дружбы Египет-Азербайджан, представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и студенты.

Ленту, символизирующую открытие офиса Общества дружбы Египет-Азербайджан, разрезали заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев, бывший заместитель председателя парламента Египта, председатель Совета сеидов Сейед Махмуд Шариф.

Мероприятие, продолжавшееся в офисе Общества, началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Египта. Передав участникам церемонии приветствия и поздравления председателя ГКРД Фуада Мурадова, Э.Алиев отметил, что это знаменательное событие открывает новую страницу в истории двух государств, расценил участие египетской стороны на высоком уровне в данном мероприятии как пример дружественных и братских связей наших народов, подчеркнул, что изучение египетскими студентами азербайджанского языка производит очень приятное впечатление.

Председатель комитета парламента Египта по делам религий и вакуфов, соучредитель и член правления Общества дружбы Египет-Азербайджан, проф. Др. Шейх Али Джума, бывший заместитель председателя парламента Египта, председатель Совета сеидов Сейед Махмуд Шариф и другие в своих выступлениях пожелали работе Общества успехов.

"Если после увиденного в Азербайджане выразить мысли одним предложением, то я бы сказал, что Азербайджан является для Египта не дружественной, а по-настоящему братской страной", - сказал С.М.Шариф, делясь приятными впечатлениями, полученными от визита в нашу страну и встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

А во встрече с членами проживающей в Египте азербайджанской общины приняли участие сотрудники ГКРД, посольства Азербайджана и представители местной общественности.

Выступая на встрече, начавшейся с исполнения государственных гимнов двух стран, заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев говорил о значении встречи, проводимой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, единстве наших соотечественников, эффективной деятельности координационных советов и домов Азербайджана. Он отметил, что во время Отечественной войны наш народ и диаспора тесно сплотились вокруг Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, что диаспорские организации реализовали крупные проекты, направленные на пропаганду азербайджанских реалий, констатировал качественные изменения в деятельности нашей диаспоры.

Посол Турал Рзаев подчеркнул, что диаспорская политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается, что различные проекты, реализованные ГКРД в области диаспорского строительства, представляют большое значение. Констатировав, что в последние годы в деятельности наших соотечественников возникло оживление, что азербайджанцы мира стремятся стать опорой для исторической родины, посол сказал, что наша община в Египте хорошо организована и проводит качественную работу. Он отметил, что азербайджанцы проживают в различных городах этой страны, и ощущается необходимость в усилении сетевого взаимодействия между ними. Завершая свое выступление, посол пожелал Государственному комитету успехов.

Координатор Координационного совета азербайджанцев арабских стран по Египту, ученый-исследователь Сеймур Насиров подробно рассказал о том, что наша диаспора наладила широкие связи с местными общественно-политическими, научными и медиа-кругами, тесно интегрировала в общество, что египетские и иностранные студенты изучают азербайджанский язык, отметил, что наша диаспора сыграла важную роль в выявлении рукописей азербайджанских поэтов-классиков в старинных библиотеках Египта, что азербайджанские ученые исследуют сведения, связанные с азербайджанской литературой и историей, в арабских источниках.

Мероприятие продолжалось демонстрацией видеоролика, отражающего отчет ГКРД и деятельность нашей общины в Египте.

Была представлена подробная информация о деятельности Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и формах обращения членов общины в фонд для реализации интересных проектов в Египте.

Встреча, на которой был проведен широкий обмен мнениями в связи с проектами, завершилась ответами на вопросы членов общины и приемом, посвященным 31 Декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.