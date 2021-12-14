Заявление МИД по антиазербайджанским кампаниям по сбору средств

Азербайджанская сторона в рамках всех международных платформ продолжит целенаправленную работу по разоблачению и предотвращению кампаний армянских диаспорских организаций по сбору средств, направленных против суверенитета Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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