https://news.day.az/politics/1415703.html Заявление МИД по антиазербайджанским кампаниям по сбору средств
Заявление МИД по антиазербайджанским кампаниям по сбору средств
Азербайджанская сторона в рамках всех международных платформ продолжит целенаправленную работу по разоблачению и предотвращению кампаний армянских диаспорских организаций по сбору средств, направленных против суверенитета Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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