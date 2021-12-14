https://news.day.az/politics/1415708.html Государства-члены НАТО вновь выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана
Государства-члены НАТО вновь выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана
14 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Государства-члены НАТО вновь выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету и нерушимости международно признанных границ Азербайджана.
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