Государства-члены НАТО вновь выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана

14 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Государства-члены НАТО вновь выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету и нерушимости международно признанных границ Азербайджана.

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