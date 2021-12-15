Армения подтвердила свое обязательство по прокладке железной дороги через ее территорию

14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Был широко обсужден вопрос открытия коммуникационных и транспортных линий. Армянская сторона подтвердила свое обязательство, связанное с прокладкой железнодорожной линии через ее территорию. Было отмечено, что Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги. Была достигнута договоренность об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля здесь на основе принципа взаимности.