https://news.day.az/politics/1415764.html Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации госграницы
Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации госграницы
14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, которая проходила в конструктивной обстановке, был обсужден ряд вопросов.
Обе стороны пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.
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