Брюссельская встреча является политическим успехом Азербайджана.

Об этом сказал Trend экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, передает Day.Az.

Он прокомментировал прошедшую накануне в Брюсселе трехстороннюю встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"На крайне важном мероприятии вновь прозвучала позиция Азербайджана, которая была донесена до партнеров на Западе. Стало ясно, что постконфликтную повестку Азербайджана признают все. Самая влиятельная организация Европы - ЕС разделяет позицию Азербайджана по этому вопросу", - сказал Зульфугаров.

Экс-министр отметил, что сейчас актуализируется вопрос возможной помощи ЕС в проведении восстановительных работ в регионе.

"Считаю, что это один из главных результатов. Давний актуальный вопрос, хоть и частично, но нашел свое решение. После войны Азербайджан не получал от Европы серьезную помощь. Азербайджан решил эти вопросы самостоятельно. Поэтому финансирование в дальнейшем ЕС каких-либо проектов станет чрезвычайно позитивным обстоятельством", - сказал Зульфугаров.

Отметим, что 14 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На встрече, прошедшей в конструктивном ключе, обсуждался ряд важных вопросов, была достигнута договоренность о создании сторонами временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы, обсужден вопрос открытия коммуникаций. Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам встречи, в котором поддержал справедливую позицию Азербайджана.