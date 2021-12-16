Зангезурский коридор будет симметричным Лачинскому

После встреч в Брюсселе остается неясным только один вопрос: куда еще Армении обращаться за поддержкой против Азербайджана?

Вопрос очень сложный, потому что адресов для отправки армянских жалоб и просьб практически не осталось. Азербайджан благодаря просто виртуозной дипломатии Президента Ильхама Алиева лишил армянскую сторону пространства для маневра. Сначала у армян была отобрана традиционная российская жилетка, а 14 декабря они потеряли и европейскую площадку для игр. Невозможно не отметить - без лишних эпитетов и патетики - как умно, тонко и грамотно все было сделано. Ереван и сам не заметил, как побежал по проложенной азербайджанской стороной дорожке. И свернуть с нее некуда. Абсолютно некуда.

Подавая идею о встрече с Президентом Азербайджана на полях саммита Восточного партнерства, Никол Пашинян рассчитывал, что на этот раз игра будет вестись по его правилам, в родственной армянству среде. А не так, как в Сочи, где он чувствовал себя круглым сиротой. Вспомним мимику армянского премьера, его испуганные взгляды в сторону азербайджанского лидера. И что же мы увидели в этот вторник? Мы увидели то же выражение лица, ту же зажатость и испуг в глазах Пашиняна. Он вовсе не выглядел человеком в зоне комфорта. Потому что Баку сделал все необходимое для того, чтобы представитель страны, оккупировавшей и разрушавшей азербайджанские земли в течение тридцати лет, нигде не смог чувствовать себя хорошо и комфортно. Чтобы земля, точнее - стул горел под ним, пока Армения не начнет трезво осознавать реалии.

Главы двух государств говорили один на один пять часов. И, как сказал потом Президент Ильхам Алиев, встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Главной темой переговоров, проведенных в Брюсселе, были коммуникации и делимитация. Это все, что Баку готов обсуждать с Ереваном после завершения карабахского конфликта. Забегая вперед, отметим, что эту истину хорошо поняли уже не только в Москве, но и в Брюсселе. Заявление, озвученное председателем Евросовета Шарлем Мишелем после трехсторонней встречи, сделано именно в такой логике. Заявление отражает следующие реалии: конфликт завершен и надо переходить к постконфликтной нормализации, необходимо подписать мирный договор и взаимно признать территориальную целостность, нужно следовать всем ранее подписанным договоренностям и взятым на себя обязательствам, начать делимитацию границ и восстановить коммуникации. Ни в заявлении, ни, думается, во время переговоров ни слова нет о статусе, Минской группе и тому подобном. По всему видно, что и в Европе, наконец, услышали и восприняли слова Президента Азербайджана, который еще год назад конкретно указал, куда именно отправился вопрос статуса после 44-дневной войны и завершения карабахского конфликта, а также определил место Минской группы в новых реалиях.

Переговоры и в Сочи, и в Брюсселе прошли в совершенно новых условиях. Карабахский вопрос снят с международной повестки раз и навсегда. Дальнейшая судьба азербайджанских армян - это внутреннее дело Азербайджана, и он больше не обсуждается ни в каких форматах. Как бы не старались армянские официалы и пропагандисты убеждать мир, что, дескать, пока не решен вопрос статуса, конфликт не разрешен, мир, похоже, придерживается иного мнения. Еревану не удалось протащить эту тему ни на сочинскую, ни на брюссельскую площадку. Потому что Баку оказался более убедительным.

Любопытные развития можно было наблюдать вокруг вопроса коммуникаций. Очень любопытные.

"Несмотря на то, что продвинуться более чем за год было нелегко, на этом этапе мы достигли соглашения о строительстве железной дороги, а также магистральной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Армению. Однако точный маршрут магистральной дороги пока не определен. Это - тема дальнейших обсуждений, и мы обязательно обсудим это вечером на трехсторонней встрече, организованной господином Шарлем Мишелем", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, заявил он. В Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском коридоре. "Если Армения будет настаивать на использовании своих таможенных структур для контроля за грузами и людьми, то мы будем настаивать на том же в Лачинском коридоре. Это логично, и решение должна принять армянская сторона. Мы согласны на оба варианта: либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах", - отметил глава государства.

Это заявление стало полной неожиданностью для армянской стороны. Армянские политтехнологи не просчитали вероятности того, что в Европе Президент Азербайджана будет говорить о чем-то, что касалось бы зоны ответственности российского миротворческого контингента. Трудно сказать, проводились ли такие параллели на переговорах в Сочи, но, судя по реакции Никола Пашиняна, он слышит о них впервые.

"Азербайджан пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик. Попытки Президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с имевшими место до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему, и для Армении они неприемлемы", - написал Никол в соцсетях, пообещав выразить эту свою позицию на трехсторонней встрече с Шарлем Мишелем.

Пашинян не понял, что снова угодил в ловушку. Или же он плохо знаком с текстом трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. В нем указывается:

"Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях"

"Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

В первом случае движение по коридору контролируют российские миротворцы, во втором - силы погранслужбы ФСБ России.

Как видим, положения, касающиеся обоих коридоров, идентичны. В документе нет ни слова об уничижении суверенных прав Азербайджана на Лачинский коридор, как это кажется некоторым, в нем не говорится также и о передаче территории прохождения Зангезурского коридора нашей стране. Истерика армянской стороны совершенно неуместна. Президент Азербайджана имел в виду не статус самого коридора, а ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОГИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕЗДА ПО ТЕРРИТОРИЯМ ДВУХ СТРАН. В рамках тех самых международных норм, а также принципа ВЗАИМНОСТИ. Принцип взаимности подтвердил в своем заявлении после встречи Шарль Мишель. "Было достигнуто согласие восстановить железные дороги, с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля, основанными на принципе взаимности", - говорится в его заявлении.

Все должно быть по справедливости. С какой радости армяне должны в одностороннем порядке беспрепятственно пользоваться территориями Азербайджана? Причем, практически бесконтрольно, так как миротворцы, как известно, занимаются в зоне своей ответственности чем угодно, только не выполнением возложенных на них обязанностей. Более того, бесконтрольно и свободно армяне проезжают по Лачинскому коридору на суверенные территории Азербайджана, а не Армении, в то время как Зангезурский коридор будет соединять две части нашей страны.

Появление в заявлении еврочиновника указания на принцип взаимности говорит о многом. Это означает, что позиция Президента Азербайджана была принята за основу и Зангезурский коридор будет использоваться по тем же правилам, что и Лачинский. А несогласие Еревана, точнее, широких народных масс, отученных идеологами мыслить, и оппозиции, в данном случае в расчет не принимается. Армянская сторона пока цепляется за последнюю соломинку, стараясь оттянуть решение вопроса автомагистрали, но долго тянуть ей не удастся.

Как бы не пошли дела, азербайджанский лидер очень ясно дал понять, что нашу сторону устраивают оба варианта.

Будет армянская таможня на входе в Зангезурский коридор? Прекрасно - появится азербайджанский КПП в Лачинском. И, честно говоря, этот вариант даже предпочтительнее. Потому что бесконтрольность дороги через Лачин является элементом угрозы национальной безопасности нашей страны. Как показывают события послевоенного года, миротворцы не очень-то озабочены задачей контроля за армянскими грузами и вооруженными группами, въезжающими на вверенную их заботам территорию Азербайджана.

На таких условиях Армения может отказаться от дороги через Зангезур вообще? Небольшая потеря. Есть современная инфраструктура, соединяющая Азербайджан с Турцией через Грузию. Да, приходится делать крюк, зато безопасно и надежно. Есть вариант прокладки дороги через территорию Ирана, и иранская сторона ждет не дождется, когда транзитные пошлины по коридору Восток-Запад пойдут в ее казну. В этом случае Армения потеряет возможность сообщения с ИРИ и Россией, и это будет полный провал надежд на выход из транспортной изоляции.

Еще одним заблуждением является муссируемое в армянских соцсетях мнение, будто Евросоюз взял на себя решение проблемы границ между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения сопровождаются непонятной радостью, хотя на самом деле все не так, как показалось нашим соседям. То, что "ЕС делает доступной экспертную консультативную группу для поддержки делимитации границ путем предоставления технической поддержки обеим странам", означает следующее: Азербайджан и Армения решают вопрос границ сами, без вовлечения третьих сторон, но если будет необходима консультация по каким-то техническим вопросам, они могут обратиться к европейским экспертам. Кстати, так же, как и к российским, потому что на встрече в Сочи также было принято решение о сохранении Россией статуса консультанта. И не более.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Для меня в брюссельских переговорах показались важными несколько моментов, и на них я хотел бы обратить внимание.

Первый заключается в том, что Президент Ильхам Алиев в Брюсселе прямо заявил о том, что коридор через Зангезур будет симметричным Лачинскому. Или там и тут не будет таможенных постов и погранконтроля, или же они будут и там, и тут. Он подчеркнул, что для нас приемлемы оба варианта.

Важно не только то, что наш Президент об этом сказал, важно, что эта позиция полностью соответствует международному праву. Очень важно также, что такое заявление было сделано в Брюсселе, от которого армяне постоянно ожидают поддержки. Они делали ставку и на эту встречу. Но что-то, как у них всегда бывает, пошло не так.

Второй момент - вопрос открытия железнодорожного сообщения решен, возражения Армении сняты. И более того, Евросоюз подтвердил необходимость открытия железнодорожных путей. И от Армении требуется объявить сроки, конкретный проект, список сложностей, в разрешении которых ей необходима поддержка Евросоюза.

По железнодорожному коридору будут осуществляться перевозки в соответствии с суверенитетом государств и по общим правилам. Общие правила заключаются в том, что для транзитных перевозок никаких таможенных выплат не предусматривается. А таможенный контроль - проверка документов, характера грузов - будет осуществляться на взаимной основе. То есть пропуск грузов на обоих коридорах будет осуществляться на основе симметричных правил.

Вопреки ожиданиям армян, в Брюсселе никто не вспомнил Минскую группу и ее предложения, ушедшие в архив истории. Также никто не произнес вслух "статус Карабаха". И в этом смысле позиция Президента Азербайджана о том, что никакой статус больше обсуждаться не будет, нашла молчаливую поддержку со стороны европейских структур - и Евросоюза, и НАТО".

Лейла Таривердиева