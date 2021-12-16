Итоги Брюссельской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна полностью отвечают интересам Азербайджана

Переговоры в Брюсселе были очень полезны. Европейские институты на самом высоком уровне получили возможность ознакомиться с мнениями, доводами и аргументами сторон.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Политолог отметил, что если внимательно прочитать заявление Шарля Мишеля, сделанное от имени Европейского союза, то увидим, что обсуждались вопросы разблокировки, делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Евросоюз теперь полностью осведомлен о деталях переговорного процесса. Плюс, ЕС намерен финансово участвовать в процессе деблокировки и оказывать консультативную помощь по делимитации и демаркации. Эти два пункта, а также заявления сторон о том, что они принимают эту помощь, есть элемент уравновешивания позиций России и Евросоюза. Россия, как и ЕС, будет оказывать консультативные услуги в период деятельности комиссии по делимитации и демаркации, подчеркнул Мамедов.

"Самым важным элементом переговоров, на мой взгляд, является Зангезурский коридор. И Президент Ильхам Алиев очень четко высказался по этой теме, заявив, что если Армения отказывается от коридорной логики, то это будет распространено и на Лачинский коридор.

Здесь важен контекст этого заявления, и он состоит в том, что Президент говорил о режиме контроля. Потому что, если следовать тексту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, то юрисдикцию Армении над Зангезурским коридором и юрисдикцию Азербайджана над Лачинским никто не оспаривает. В заявлении указано, что Армения гарантирует безопасность проезда людей, грузов и автомобилей по Зангезурскому, а Азербайджан, соответственно, гарантирует безопасность проезда по Лачинскому коридору. В отношении обоих коридоров использованы идентичные формулировки. Контроль же осуществляет российская сторона - в одном случае миротворцы, в другом - погранвойска

Заявление Президента Азербайджана сделано исключительно в контексте коридоров, режима контроля и надзора за этими дорогами. В принципе, контроль над границей не исключает обеспечение безопасности. То есть безопасность вдоль дороги осуществляет российская сторона, в то время как входы и выходы из коридора осуществляются со стороны государств, по территории которых проходит дорога. Это, как я уже отметил, закреплено в самом трехстороннем заявлении и тут нет ничего нового", - отметил политолог.

Президент Азербайджана, по его словам, дает армянам выбор - либо мы продолжаем деятельность в коридорной логике, то есть тот режим, который действует в Лачинском коридоре, распространяется на Зангезурский. Или же, если мы отказываемся от коридорной логики, то отказываемся и от свободного передвижения по Лачинкому коридору. Это конструктивное предложение, полностью отвечающее интересам азербайджанской стороны. У Азербайджана нет каких-либо экспансионистских намерений в отношении соседей, и Президент Ильхам Алиев в этом ключе говорил о мире и о выгоде от мира, которую получит каждая сторона.

"Очень важен также призыв к заключению Мирного договора. Мирный договор включает обоюдное признание территориальной целостности и обязательство решать все вопросы политико-дипломатическим путем. То есть, мир в обмен на отказ территориальных претензий. Это очень хороший вариант для Армении. Посмотрим, сможет ли она его оценить", - сказал Фархад Мамедов.

Лейла Таривердиева