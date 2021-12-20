НАТО ценит Азербайджан в качестве надежного поставщика углеводородных ресурсов

Автор: Абдул Керимханов

Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном носит тесный характер на протяжении многих лет. При этом Азербайджан не стремится стать членом альянса. Уже несколько лет Азербайджан является лидером Движения неприсоединения, что подразумевает нейтралитет страны и его неприсоединение ни к одному военно-политическому блоку, будь то НАТО, ОДКБ и др.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Тем не менее, продолжил он, сотрудничество Азербайджана и НАТО находится на хорошем уровне и продолжает развиваться.

"Азербайджан внес важный вклад в миссию НАТО в Афганистане. Фактически, Грузия и Азербайджан находятся на пересечении транскаспийского транспортного маршрута, на который приходится треть всех товаров и оборудования, которые коалиция НАТО использовала в Афганистане. Миротворцы азербайджанской армии героически исполняли свои служебные обязанности с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане", - сказал бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан обладает выгодным географическим расположением на границе Азии и Европы с такими странами как Россия, Турция, Иран, Грузия, Армения, а также странами Средней Азии через Каспийское море. "Азербайджан занимает очень важное место на карте, где идёт большая геополитическая конкуренция между крупными державами. Однако грамотная внешняя политика Азербайджана предоставляет стране возможность для успешного экономического сотрудничества с соседями", - заявил американский эсперт.

Брайза напомнил, что Азербайджан является надёжным поставщиком природного газа нескольким странам-членам НАТО. Он выразил надежду, что Азербайджан будет поставлять природный газ большему количеству европейских стран, в том числе членам НАТО.

"В скором времени Азербайджан будет поставлять природный газ в Болгарию. В будущем ожидается реэкспорт газа из Болгарии в Румынию, Хорватию и Албанию. Тем самым Балканские страны, где есть несколько стран-членов НАТО, будут обеспечены голубым топливом. Конечно, для этого Азербайджану потребуется налаживание партнерских отношений с местными компаниями в этом регионе. И это происходит уже сейчас. Поэтому я верю, что в ближайшем будущем мы увидим рост числа стран-членов НАТО, которые будут приобретать природный газ из Азербайджана", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, энергетическая безопасность является составной частью национальной безопасности стран-членов НАТО.

"Последнее десятилетие страны-члены НАТО озабочены диверсификацией поставок газа и Азербайджан в этом направлении рассматривается в качестве важного партнера. В ближайшие годы Азербайджан через трубопровод TAP доставит 10 миллиардов кубометров газа в Европу. По сравнению с поставками России объёмом 140-160 миллиардов, доля Азербайджана сравнительно меньше. Однако учитывая тенденцию Европы к снижению зависимости от российского газа, Азербайджан в этом плане находится в выигрышном положении", - резюмировал Мэтью Брайза.