Мария Захарова о нормализации отношений между Анкарой и Ереваном

Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном пособствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства и в регионе, но и безусловно, между странами. С этой точки зрения мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации. А назначение сторонами для этих целей специальных представителей - логичный и разумный шаг. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу", - сказала она.