МИД России об итогах встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Мы приветствуем продолжение прямых контактов между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментирую итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Новость обновляется