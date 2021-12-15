https://news.day.az/politics/1416124.html МИД России об итогах встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
МИД России об итогах встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Мы приветствуем продолжение прямых контактов между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментирую итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.
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