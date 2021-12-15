Франция намерена помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - заявление посла - ВИДЕО
Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, находящийся с визитом в Cуговушане, в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Посол отметил, что Франция надеется на ускорение диалога между Азербайджаном и Арменией.
"Наше присутствие здесь было важным. Мы увидели мину недалеко от деревни. Надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать в области водоснабжения, мелиорации, электрификации. Правительство Франции готово оказать поддержку. Существует проект по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Францией. Я рад видеть развитие освобожденных от оккупации территорий. В то же время мы надеемся на мир и постоянный диалог между Азербайджаном и Арменией для развития обеих стран", - отметил посол.
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