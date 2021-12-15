Избран новый руководитель азербайджанского офиса MÜSİAD

Избран новый руководитель азербайджанского офиса Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), сообщили в среду Trend в MÜSİAD, передает Day.Az.

Им стал вице-президент азербайджанского отделения MÜSİAD Рашад Джабирли.

В мероприятии по представлению нового главы азербайджанского офиса Ассоциации общественности приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и вице-президент турецкого офиса MÜSİAD Давут Алтынбаш.

Выступая на мероприятии, Рашад Джабирли отметил, что азербайджанское бюро MÜSİAD и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Рашад Джабирли родился в 1983 году в Губинском районе Азербайджана. С отличием окончив среднюю школу, поступил на химический факультет Бакинского государственного университета. Завершив в 2004 году обучение в бакалавриате, а в 2006 году - магистратуре вуза, в 2019 году поступил на факультет управления Университета Бахчешехир в Турции, по окончании которого в 2020 году получил степень MBA (Master of Business Administration).

Рашад Джабирли успешно участвовал в сертификационных программах ирландского Университета Queen's (Queen's University Belfast), стамбульского Технического университета (İTÜ), получив различные сертификаты.

В 2005 году приступил к работе лаборантом в лаборатории химического тестирования в Baku Steel Company, затем продолжал трудовую деятельность как инженер-химик.

В 2008-2010 годах занимался частной предпринимательской деятельностью, в 2010-2014 годах возглавлял отдел продаж и маркетинга в компании "NJT".

В 2015 году учредил ООО "Polymart", продолжив предпринимательскую деятельность. В настоящее время является генеральным исполнительным директором этой компании. С 2018 года входит в состав правления Конфедерации предпринимателей Азербайджана. С августа 2019 года - заместитель председателя правления "MÜSİAD Azərbaycan", руководитель Глобального комитета. Женат, имеет троих детей.

Отметим, что ранее главой азербайджанского отделения MÜSİAD был Абдуррахман Узун.