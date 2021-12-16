Шушинская декларация является руководством к действию

Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию. Она предусматривает расширение и углубление связей между Турцией и Азербайджаном во всех сферах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Связи между Турцией и Азербайджаном расширяются во всех сферах. Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию, каждый из нас действует в соответствии с этим документом", - сказал дипломат.

Джахит Багчи отметил, что добившийся больших успехов, как с военной, так и с политической точки зрения Азербайджан одержал победу в Карабахе, находившемся под оккупацией в течение почти 30 лет.

Он добавил, что во время 44-дневной войны Турция как с политической, так и моральной точки зрения была рядом с Азербайджаном.