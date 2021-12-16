ЕС приветствует прогресс в переговорах с Азербайджаном по новому всеобъемлющему соглашению

Европейский союз (ЕС) приветствует прогресс в продолжающихся переговорах с Азербайджаном по новому всеобъемлющему соглашению.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита стран "Восточного партнерства" ЕС, состоявшегося 15 декабря в Брюсселе.

Кроме того, в декларации приветствуется завершение проекта Южного газового коридора, который способствовал диверсификации источников газа и маршрутов поставок в ЕС.

"ЕС по-прежнему привержен поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности всех восточных партнеров в рамках их международно признанных границ. Мы подчеркиваем нашу особую цель - расширять и поддерживать сотрудничество в регионе "Восточного партнерства", включая укрепление связей и транспортного сообщения", - говорится в документе.

В декларации также отмечается приверженность ЕС поддержке мирного решения неурегулированных конфликтов, предотвращению конфликтов, укреплению доверия и примирению.