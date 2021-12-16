Именно Баку призывает Ереван к мирному договору

Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе.

Как сообщаетт Day.Az о ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам по итогам визита в ОАЭ.

Министр напомнил, что Турция и Азербайджан после 44-дневной войны в Карабахе выступали с позитивными месседжами в адрес Армении.

"Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы также демонстрируют подходы Турции и Азербайджана к данному вопросу", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе.

Чавушоглу выразил надежду на то, что и армянская сторона будет предпринимать усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Наши намерения предельно ясны. У Азербайджана была единственная цель - вернуть свои исторические земли, оккупированные Арменией. В итоге именно Баку призывает к мирному договору, а значит Азербайджан также предельно конструктивен", - сказал министр.