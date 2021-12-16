Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов" в Баку.

"Университет ADA - это место, где хочется говорить о перспективах российско-азербайджанских отношений в контексте интеграции экономических процессов. Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций. Нам хотелось бы рассказать о потенциале интеграционных процессов, которые идут на пространстве Евразии. С точки зрения международных отношений речь идет о макрорегионе. Мы видим, какие процессы идут в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, следим за процессами реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь". В действительности об интеграции в евразийскую экономическую зону говорится мало. Сейчас нужно развиваться и делать все возможное для укрепления межрегиональных отношений. Укрепление отношений по формуле отдельных стран привело к идее разноуровневой интеграции", - сказал Оверчук.

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