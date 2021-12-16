В России издана книга о вкладе азербайджанского народа в победу над германским фашизмом

В Рязанской области России опубликована книга под названием "Aзербайджан в годы Великой Отечественной войны", посвященная неоценимым заслугам нашего народа в победе, одержанной СССР во время II Мировой войны, передает Day.Az.

В книге, составителем которой является наш соотечественник Гашим Мамед Джафар оглу Алиев, подробно говорится о героизме, проявленном отважными сынами нашего народа на фронте и в тылу, и особой роли бакинской нефти, являющейся "черным золотом" нашей страны, в победе.

В работе приводятся высказывания выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева "Не будь азербайджанской нефти, победа англо-американской коалиции и СССР над германским фашизмом во II Мировой войне была бы невозможна", Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Aзербайджан внес достойный вклад в нашу общую Победу над фашизмом. За героизм, проявленный во время войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Более 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Aзербайджан обеспечивал топливом всю страну. На долю Азербайджана приходилось более 70% необходимой фронту нефти, 80% бензина, 90% моторных масел. Без этого советской армии не удалось бы сокрушить врага" и Президента России Владимира Путина "Мы с почтением вспоминаем героизм и отвагу 600 тысяч азербайджанцев, которые, самоотверженно сражаясь на фронтах Bеликой Отечественной войны, приблизили нашу общую победу".

Автор выразил членам правления и активистам общественной организации "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Moсковской области", супруге доктора геолого-минералогических наук, профессора, бывшего председателя Шахматной федерации Азербайджана, автора работы о роли бакинской нефти во II Мировой войне Чапая Султанова Людмиле Султановой особую признательность за моральную поддержку в подготовке книги.