Между Россией и Азербайджаном упростят режим въезда?

Хотелось бы, чтобы упрощенные процедуры въезда были бы и между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в четверг заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук в кулуарах конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов" в Баку.

"Хотелось бы, чтобы упрощенные процедуры въезда были бы и между Россией и Азербайджаном. Обе наши страны являются государствами-членами СНГ в том числе. Но это вопрос, который надо адресовать МИДам. Конечно, хотелось бы, чтобы такие упрощенные процедуры у нас были", - сказал он.

Напомним, что с апреля 2021 года граждане Азербайджана и Турции могут въезжать на территорию обеих стран по биометрическому удостоверению личности и оставаться там 90 дней. В этом случае удостоверение личности или загранпаспорт должны быть действительны минимум 30 дней со дня въезда на территорию страны.