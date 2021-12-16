Армения должна предоставить беспрепятственный пропуск по Зангезурскому коридору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции "Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов" в Баку.

"Как сказал Президент Ильхам Алиев, Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому. В трехсторонних заявлениях открыто говорится, что Азербайджан предоставляет безопасный пропуск по Лачинскому коридору, и Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный пропуск по Зангезурскому коридору. На сегодняшний день в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. То же самое должно быть и в Зангезурском коридоре. Если они будут настаивать на установке таможенных пунктов для контроля за передвижениями грузов и граждан через Зангезурский коридор, тогда мы будем настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан привержен полному выполнению всех положений совместных заявлений.

"Азербайджан предлагает приступить к подписанию мирного договора, демаркации границ с Арменией в соответствии с территориальной целостностью государств и в рамках международно признанных границ, разблокировать экономические транспортные связи в регионе. Наша позиция на переговорах конструктивная и основана на принципе взаимности", - добавил Мустафаев.