Победа в 44-дневной войне открыла новые возможности для сотрудничества Азербайджана и НАТО

Конечно, многие из нас хотели бы видеть более интенсивное сотрудничество между НАТО и Азербайджаном. В то же время на встрече в Брюсселе был достигнут определённый прогресс, который пойдёт на пользу обеим сторонам.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

"Cчитаю, что сотрудничество между НАТО и Азербайджаном будет расширяться, поскольку Азербайджан сейчас находится в более легком положении после решения основных военных задач. Если Баку пойдёт навстречу, то я уверен, что НАТО ответит взаимностью на расширение сотрудничества", - заявил американский аналитик.

По его словам, Азербайджан действительно является надежным партнером НАТО и важно, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул это на пресс-конференции в Брюсселе.

"Экономические вопросы становятся все более важными для альянса, поэтому Азербайджан может сыграть в этом очень позитивную роль. Со временем число потребителей азербайджанского газа среди стран-членов НАТО будет увеличиваться", - резюмировал Пол Гобл.

Напомним, 14 декабря по приглашению генерального секретаря НАТО состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В тот же день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция лидеров Азербайджана и НАТО.

Абдул Керимханов