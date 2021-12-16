Азербайджан примет участие в заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану

Рад, что министр иностранных дел Азербайджана примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел стран ОИС по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга посол Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайи.

По его словаам, Организация исламского сотрудничества предложила Пакистану провести внеочередное заседание министров.

"Цель этой исторической встречи - помочь людям Афганистана пережить голод. Больше половины населения Афганистана столкнулось с голодом, 40 процентов экономики страны было уничтожено", - заявил Хайи.

Посол отметил необходимость предоставить международную помощь Афганистану как можно скорее.

"Пакистан уже выделил Афганистану гуманитарную помощь в размере 30 миллионов долларов. Я рад, что министр иностранных дел Азербайджана тоже будет участвовать в этой встрече", - добавил посол.