ЕС не поддержал Пашиняна на переговорах в Брюсселе по двум причинам

Сегодня мы можем говорить о том, что и переговоры с посредническим участием президента России Владимиром Путиным, и переговоры с участием представителя ЕС, как посредника, достигли определенного результата.

Об этом сказал Day.Az руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя прошедшую в Брюсселе совместную встречу Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Сторонами признается необходимость мирного сосуществования и выполнения соглашений, посредники фиксируют, что диалог есть, можно сказать, что и взаимопонимание тоже. Однако на этом основании вовсе нельзя пока сделать вывод о том, что напряжение спадет. В случае с армянской стороной нельзя гарантировать, что будут выполняться взятые на себя этой стороной обязательства и произойдет разблокировка коридоров. В Армении очень сложная внутриполитическая борьба, и Пашиняну подписать соглашения было проще, чем их исполнить. Даже если он, действительно, хочет добиться нормализации, это сопряжено с немалыми внутренними трудностями. Поэтому я думаю, что эти переговоры показали, что сдвиг возможен, но гарантировать его сейчас трудно. Вполне возможно, что процесс пойдет. Но нельзя исключать, что он не остановится в этом движении очень быстро", - отметил наш собеседник.

По мнению эксперта, Евросоюз не поддержал на этих переговорах линию армянского руководства по двум причинам.

"Первая причина - формальная. Потому что очевидно, что необходимость выполнения соглашений существует, что эта необходимость продиктована потребностью в том, чтобы иметь разблокированные коммуникации и нормальную экономическую деятельность, и на этом основании иметь и спокойствие в регионе, и стабильность возможных сообщений, в том числе и сообщений между Европейским союзом и Азербайджаном. Вторая причина состоит в том, что ЕС, действительно заинтересован в том, чтобы иметь дифференцированные источники поставки углеводородов, так как они обеспокоены энергетическим кризисом, и по этой причине им сейчас новое обострение на Южном Кавказе никак не нужно. Им нужно, чтобы имеющиеся соглашения, которые были подтверждены сторонами, были учтены. Вся скользкость Пашиняна в данном случае не помогла, ЕС на нее не среагировал. Хотя, возможно, и делал прежде реверансы армянскому руководству, но в данном случае предпочел, чтобы решение было стандартным, классическим на основе уже имеющихся соглашений и их выполнении", - заключил Василий Колташов.

Талех Агавердиев