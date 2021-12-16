МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку

Министерство иностранных дел Беларуси выразило благодарность Азербайджану за поддержку на саммите Восточного партнерства Европейского союза.

Азербайджан не присоединился к пункту декларации, принятой по итогам VI саммита Восточного партнерства ЕС, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси, передает Day.Az.

"Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права", - сказали в ответ на запрос Trend в МИД Беларуси.

Как отметили в ведомстве, Республику Беларусь со странами-участницами "Восточного партнерства" связывают, прежде всего, общая история, близкая дружба наших народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС.

"Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом - в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии", - заявили в МИД Беларуси.