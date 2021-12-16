Армянский солдат о бесстрашии и благородстве азербайджанских военнослужащих

Армянский солдат по имени Айк, отряд которого попал в плен в Суговушане, откровенно рассказал о бесстрашии азербайджанских военнослужащих.

Как передает Day.Az, азербайджанские военнослужащие, опустив оружие, предложили армянским солдатам сдаться в плен, чтобы остаться в живых и вернуться в Армению после окончания войны целыми и невредимыми.

Айк подробно описал произошедшее, отметив, что ему была оказана медицинская помощь со стороны наших военных: "Когда я вышел из бункера, азербайджанский офицер прикурил две сигареты, по одной каждому из нас. И пока мы курили, он спросил, насколько серьезно мое ранение. Я ответил, что мне тяжело стоять. И тогда он подозвал одного из своих подчиненных, который показал мне "Трамадол" и попросил разрешения сделать мне инъекцию, сказав, что это уберет всю боль и я смогу нормально стоять.

Видео было опубликовано телеграм-каналом "Голос моря".

Он спросил, чувствую ли я себя лучше и почему я такой упрямый? Азербайджанец сказал: "Вот что случится - через 30 минут мы уходим и сюда придут наши войска. Даже если вас в бункере 20 человек, у вас нет никаких шансов сражаться с нашими. Ладно, вы убьете пятерых наших солдат и раните еще 10, но, я уверяю тебя, у вас абсолютно нет шансов. Нет смысла погибать здесь. Мы отправим ваши тела к вам на родину, если вы этого хотите. А если нет, то позвольте забрать вас в Баку, я обещаю, что никто вас не тронет и не будет обращаться неуважительно"".

Затем он рассказал о том, как умеют сражаться азербайджанцы.

"Когда я столкнулся с реальностью, то понял, что этот народ умеет сражаться. Нам не следовало недооценивать их. По моему мнению, это было самой большой нашей ошибкой. Никогда не следует этого делать. Мы шли на ту войну, принижая способности врага", - признался армянский солдат.