Отношения Азербайджана и Катара развиваются на высоком уровне

Сегодня азербайджано-катарские отношения развиваются на высоком уровне, они основаны на принципах дружбы и взаимного уважения.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Высокий уровень политического диалога, несомненно, обусловлен политической волей и мудрой дальновидностью лидеров двух стран, тем большим значением, которое они придают сотрудничеству", - сказал министр.

Он заявил, что договоренности, достигнутые в ходе визитов на высоком уровне между нашими странами, подписанные документы обеспечили развитие правовой базы существующих отношений, и в общей сложности было подписано около 40 документов.

"Подписание нового Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар в ходе визита заместителя Премьер-министра и министра иностранных дел Государства Катар шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани в нашу страну в октябре этого года является ярким примером восходящей тенденции двусторонних отношений. Действительно, этот шаг будет способствовать расширению сотрудничества между нашими странами как в сфере бизнеса, так и туризма", - добавил министр.