https://news.day.az/politics/1416697.html В Генассамблее ООН принята резолюция по вакцинам по инициативе Азербайджана - ФОТО
В Генассамблее ООН принята резолюция по вакцинам по инициативе Азербайджана - ФОТО
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом отмечает постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций в своем сообщении в Твиттере. Азербайджан, председатель "Движения неприсоединения", продолжает возглавлять борьбу с COVID-19, говорится в сообщении.
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