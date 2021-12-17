Искусственный интеллект и Гибридные войны: к новым решениям

Новый закон "О Медиа" позволит качественно повысить уровень азербайджанской журналистики, укрепить правовую основу для формирования профессиональных медиа. Об этом, комментируя законопроект, сказал директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, передает Day.Az.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию азербайджанских СМИ. Спустя некоторое время после Победы в Отечественной войне глава государства подписал указ "Об углублении реформ в медиа-сфере Азербайджана", а также поручил Администрации Президента в течение двух месяцев разработать новую редакцию закона "О Медиа". Это свидетельство того, что формирование профессионального информационного поля, узнаваемого и конкурентоспособного на международной арене, является одним из ключевых приоритетов Азербайджанского государства. Вопросы функционирования и развития СМИ, в том числе решение социальных проблем и улучшение благосостояния журналистов, также постоянно находятся и в центре внимания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой", - отметил Гусейнов.

По его словам, качественная работа медиа невозможна без соответствующих правовых рамок.

"Закон будет способствовать повышению авторитетности профессии журналиста, привлечению в прессу интеллектуальной молодежи, понимающей свою ответственность перед государством и обществом. Интеллект плюс профессионализм - это та формула, которая позволит в условиях нарастающего использования прессы как инструмента Гибридных войн и "стучащегося в дверь" Искусственного интеллекта сформировать медийную среду в соответствии с современными вызовами", - сказал директор АМИ Trend.

Как отметил Гусейнов, ещё одна значимая роль закона "О Медиа" - это придание большей ясности понятийным элементам в журналистике, выстраивание чётких представлений о правах и обязанностях журналистов, привнесение элемента состязательности на основе прозрачности и современных подходов.

"Новый закон внесёт большую чёткость в регулирование деятельности медиаструктур. Он классифицирует и определяет виды средств массовой информации, уточняет статус журналистов. У них появятся дополнительные возможности для развития и совершенствования в профессии. Кроме того, благодаря принятию нового закона будет достигнут серьезный прогресс в контроле за соблюдением авторских прав на материалы, которые публикуются в СМИ. Безусловно, все это сделает медиарынок Азербайджана более транспарантным, понятным и современным", - заключил директор АМИ Trend.