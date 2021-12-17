Армяне установили мины на деревьях и столбах во время оккупации Карабаха

Армяне во время оккупации азербайджанских территорий установили мины не только под землей, но и на ее поверхности.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend начальник отдела Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана капитан Сулейман Гейдаров, передает Day.Az.

"Мины установлены и на деревьях, бетонных конструкциях, столбах. Существуют специальные инструкции по установке и использованию мин. Но противник им не следовал и устанавливал мины в хаотичном порядке. Чтобы усилить взрыв, враги устанавливали противопехотные мины на противотанковые", - сказал Гейдаров.