https://news.day.az/politics/1416852.html Армяне установили мины на деревьях и столбах во время оккупации Карабаха - МЧС - ФОТО
Армяне установили мины на деревьях и столбах во время оккупации Карабаха - МЧС - ФОТО
Армяне во время оккупации азербайджанских территорий установили мины не только под землей, но и на ее поверхности.
Об этом сказал Карабахскому бюро Trend начальник отдела Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана капитан Сулейман Гейдаров, передает Day.Az.
"Мины установлены и на деревьях, бетонных конструкциях, столбах. Существуют специальные инструкции по установке и использованию мин. Но противник им не следовал и устанавливал мины в хаотичном порядке. Чтобы усилить взрыв, враги устанавливали противопехотные мины на противотанковые", - сказал Гейдаров.
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