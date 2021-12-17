Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Азербайджан никогда не был таким сильным и могущественным, как сегодня. Сейчас мир внимательно прислушивается к голосу Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников оборонпрома.

По его словам, сотрудники министерства оборонной промышленности счастливы, что оружие, производимое на заводах министерства, уничтожило врага.

"В славной победе, одержанной азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, сотрудники министерства оборонной промышленности также имеют заслуги. 72 сотрудника министерства приняли участие в войне. Трое из них стали шехидами, а семеро получили ранения. Сотрудники, работающие в настоящее время в министерстве, проявили особое мужество и в Первой Карабахской войне", - отметил министр.