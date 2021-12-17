Повышение минимальной зарплаты

Подписанное сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы является наглядной демонстрацией заботы главы государства о благосостоянии населения страны даже в такое непростое для мира время на фоне пандемии.

Об этом сказал Day.Az в пятницу глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Указанное распоряжение станет причиной повышения зарплаты как работников государственного или бюджетного, так и частного секторов. А это около 700 тысяч граждан, работающих в госсекторе, и более 400 тысяч - в частном. Таким образом повысится зарплата и улучшится материальное благосостояние более 1,1 миллиона работников. При этом рост заработной платы составит минимум 20 процентов", - сказал депутат.

Гулиев отметил, что другим сегодняшним распоряжением главы государства предусмотрено также повышение на 20 процентов заработных плат работников образовательной сферы.

"В целом, в следующем году предусмотрено повышение пенсий, стипендий, пособий. Также ожидается подписание Президентом Азербайджана распоряжений в связи с повышением зарплаты граждан, занятых в других сферах. В течение следующего года посредством повышения пенсий, заработных плат, в целом социальных выплат, предусмотрено улучшение материального благосостояния около 2,1 миллиона граждан. Для этих целей предусмотрено выделение более полутора миллиарда манатов. Как вы знаете, заложенный на следующий год бюджет является самым социально ориентированным бюджетом - 46,14% средств бюджета будет направлено на социальные расходы", - резюмировал Муса Гулиев.

Напомним, что 17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О повышении минимальной месячной заработной платы" №1265 от 18 июня 2019 года.

В соответствии с распоряжением, в связи с выполнением распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" № 2965 от 16 октября 2021 года, с 1 января 2021 года размер минимальной месячной заработной платы устанавливается в размере 300 манатов.

Талех Агавердиев