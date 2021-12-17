В Баку пройдет международный круглый стол, посвященный российско-азербайджанским отношениям

20 декабря в Баку состоится международный круглый стол "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы". Организатором выступает Политологический центр "Север-Юг" совместно с аналитической экспертной сетью "Baku Network", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти России и Азербайджана, экономисты, политологи и общественные деятели двух стран, в числе которых Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Низами Сафаров, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академик, действительный член Академии наук Азербайджанской Республики, вице-президент Международного союза экономистов Зияд Самедзаде и др.

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы сотрудничества между двумя странами по самым разным направлениям:

Совместные инициативы России и Азербайджана на международном треке, взаимодействие в рамках международных организаций; Роль России и Азербайджана, как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе. Миротворческое присутствие России в регионе: общий обзор и достижения. Промышленная кооперация: сферы, отрасли, компании. Интересы России и Азербайджана в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии. Развитие сотрудничества в проекте МТК "Север-Юг" в новых реалиях на Южном Кавказе.

Российско-азербайджанские отношения являются примером долгосрочного взаимовыгодного партнерства двух стран на международной арене. Архитектура безопасности в Южно-Кавказском регионе во многом базируется на тех конструктивных связях, которые выстроены за последние годы между Россией и Азербайджаном. Это дает возможность всем региональным игрокам развивать как старые, так и новые экономические проекты. В первую очередь, это касается реализации транзитного потенциала стран региона и, в частности, расширения возможностей международного транзитного коридора "Север-Юг", как одного из перспективных направлений.

На повестке также вопросы углубления экономической интеграции, развития совместных промышленных производств и международного туризма.

Таким образом, тесные связи между Россией и Азербайджаном создают условия для устойчивого развития всей системы международных отношений на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.