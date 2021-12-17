Правительство Азербайджана активно в пресечении терактов - Госдеп США
В 2020 году правительство Азербайджана активно работало над сдерживанием, обнаружением и пресечением попыток совершения террористических актов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете о терроризме за 2020 год, подготовленном Госдепартаментом США.
В отчете говорится, что азербайджанские правоохранительные органы и службы безопасности исторически проводили операции по пресечению и предотвращению террористических атак, арестовывали и преследовали подозреваемых в терроризме, а также преследовали в судебном порядке возвращающихся азербайджанцев, подозреваемых в присоединении или финансировании террористических группировок, ведущих боевые действия за пределами Азербайджана.
"Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана продемонстрировали адекватную способность обнаруживать, сдерживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.
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