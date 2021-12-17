В Германии начали расследование в отношении Russia Today

Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении российской сети RT (Russia Today).

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство немецкое DPA.

Отмечается, что RT подозревают в нарушении правил вещания на территории Германии из-за отсутствия у сети необходимой лицензии.

В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии.

"В этой связи мы начали официальное расследование", - сообщила DPA директор медиаагентства Берлин-Бранденбург Ева Флеккен.

По словам собеседницы агентства, организаторы программы до конца года могут заявить о своей позиции по этому вопросу. Уточняется, что по итогам RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

Ранее YouTube заблокировал новый немецкоязычный канал Russia Today. Провальную деятельность Маргариты Симоньян, которая руководит RT, пришлось разбирать Роскомнадзору, который потребовал от YouTube разблокировать канал в сети. В ведомстве сообщили, что в связи с этим видеохостингу может быть вынесено предупреждение. Его неисполнение грозит частичной или полной блокировкой YouTube в России.

О том, что YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Позже в Google прокомментировали блокировку. Представители компании заявили, что канал RT был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений.