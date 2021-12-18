Распоряжения Президента Ильхама Алиева являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан

Последние распоряжения, подписанные Президентом Азербайджана, являются проявлением заботы, направленной на улучшение социальной жизни граждан, сказал Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев, передает Day.Az.

"Реализация социальных мер, включенных в новый социальный пакет 2022 года, охватывает большое число граждан и является одной из главных задач государства. Граждане с большим одобрением встретили эти распоряжения, оценив их как заботу главы государства. Повышение зарплат улучшит социальное положение людей", - сказал Рзаев.

Повышение минимальной зарплаты до 300 манатов, а также зарплат, регулируемых по Единой тарифной сетке, в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана послужит повышению социального благосостояния граждан, сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

"Распоряжениями главы государства с 1 января 2022 года также повышаются зарплаты работников организаций, финансируемых из государственного бюджета. Это является, прежде всего, показателем социальной направленности политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Повышение минимальной заработной платы также повлияет на рост зарплат работников частных структур и более 600 тысяч человек, трудящихся по найму", - отметил депутат.

Он также добавил, что в последнее время в обществе звучали разные мнения о повышении цен на определенные товары.

"Подписанные главой государства распоряжения вступят в силу как соцпакет и послужат росту доходов населения, повышению его покупательской способности. В последние годы распоряжениями Президента Азербайджана заработные платы и пенсии повышаются. Только за последние три года минимальная зарплата выросла со 130 до 300 манатов. По мере увеличения экономических возможностей страны Президент Ильхам Алиев продолжает предпринимать шаги, повышающие материальное благосостояние граждан", - сказал Бадамов.

Отметим, что 17 декабря 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении размера минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О повышении минимальной ежемесячной заработной платы" от 18 июня 2019 года № 1265". Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года сумма минимальной ежемесячной заработной платы устанавливается в размере 300 манатов.

Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета", согласно которому с 1 января 2022 года будут повышены в среднем на 20 процентов ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников организаций, финансируемых из госбюджета.