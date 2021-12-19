Доверие к Азербайджану в Беларуси вырастет еще больше после саммита Восточного партнерства

15 декабря 2021 года в Брюсселе прошел VI саммит Восточного партнерства, по итогам которого была принята совместная декларация. Азербайджан не присоединился к пункту декларации, принятой по итогам саммита, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси.

В Минске очень позитивно оценили позицию Баку в вопросе суверенитета и невмешательства во внутренние дела дружественной страны.

Об этом Day.Az сказал политолог из Беларуси, специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

"Отношения между Беларусью и Азербайджаном выстроены вокруг глубокого уважения стран друг к другу. За 30 лет после распада СССР несколько раз Азербайджан оказывал Беларуси в критически важные моменты очень важную поддержку. Сейчас в Брюсселе тоже произошло именно это. Пусть последствия от позиции не будут непосредственно материальными, но отношения Беларуси и ЕС сейчас в красной зоне. Идет сильная конфронтация. И Азербайджан в этой ситуации показал приверженность тем глубоко дружественным отношениям с Беларусью, которые у него сложились за 30 лет. Доверие к Азербайджану в Беларуси вырастет еще больше, это точно", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, уровень политического, экономического и военно-технического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном находится на стабильном уровне.

"Понемногу поступает нефть из Азербайджана в Беларусь. Это важно для работы одного из двух НПЗ (нефтеперерабатывающий завод - ред.) Беларуси. Там некоторые мощности были адаптированы под переработку азербайджанской нефти и важно сохранить их. Диверсификация нефтяных поставок в Беларуси остается вопросом важным, хотя и не острым сейчас. Проекты в экономике и военно-технической области тоже остаются в силе.

То есть в любой момент между двумя странами вновь может возникнуть взаимовыгодный проект стратегической важности. Если в нем возникнет необходимость. Такого высокого уровня спокойные отношения, основанные на глубоком доверии, между двумя достаточно далекими друг от друга географически странами бывают в мире нечасто", - подытожил Юрий Шевцов.

Абдул Керимханов