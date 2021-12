Азербайджан - игрок регионального уровня, от которого зависит стабильность на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан стремительно вошел в пул игроков регионального уровня. От него зависит стабильность Южном Кавказе. И пределы его возможностей далеко не исчерпаны.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Результаты переговоров в Брюсселе и саммита Восточного партнерства для Баку в целом благоприятны. Насколько изменилось отношение к Президенту Азербайджана в Европе после победы в Освободительной войны, мне сказать сложно. Я не отношусь к категории диванных экспертов и давать такие заключения могу только после проведения полевых исследований. Я не выезжала в Европу после начала пандемии, но в 2022 году планирую несколько проектов во Франции и Финляндии. Обязательно опрошу местных экспертов и по этому поводу. Как всегда, обещаю эксклюзив вашему изданию. Чисто по личным впечатлениям, почерпнутым из СМИ, могу сказать, что победа Азербайджана у здравомыслящих людей в Европе подняла рейтинг Президента Азербайджана, усилила уважение к стране. И вообще, в Европе даже подросток знает фразу The winner takes it all (победитель получает все). Это в хорошем смысле. Азербайджан стремительно вошел в пул игроков регионального уровня. От Азербайджана зависит стабильность ситуации на Южном Кавказе. И пределы возможностей Азербайджана как международного игрока далеко не исчерпаны.

Насчет места Азербайджана на евразийском пространстве говорить не берусь. На мой взгляд, "евразийское пространство" это вообще химера. Гораздо интереснее перспективы и темпы развития в ближайшие годы Организации тюркских государств. А Азербайджан - один из локомотивов этого союза.

Брюссель явился продолжением Сочи в том смысле, что личные встречи лидеров Азербайджана и Армении становятся тенденцией. И именно это важно, так как вести переговоры по спорным вопросам лучше вживую. Такой формат общения приветствовали многие страны, в том числе, и представитель Госдепа США. Так, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс написал в Twitter: "Мы решительно поддерживаем прямые связи, чтобы принести мир в регион". Россия также приветствовала прямые переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На мой взгляд, переговоры в Брюсселе были более эффективными, прежде всего, потому что изменилась тональность и настрой Пашиняна. Хотя, при этом, он не устает намекать, что за "переговорный настрой" у него будут серьезные неприятности в Армении, где преобладают реваншистские настроения.

На настрой Пашиняна, по информации из кругов, близких к МИД Армении, влияние оказывает готовность турецкой стороны дать старт переговорам о заключении соглашения об установлении дипломатических отношений и запуске авиарейсов Ереван-Анкара. МИД России также заявил о готовности приветствовать эти переговоры и оказать им поддержку.

Лично меня смущают два момента в брюссельской встрече. Прежде всего, Пашинян уже не раз продемонстрировал, что после возвращения в Ереван он склонен забывать о данных общениях. Второе - реанимация участия Минской группы в переговорном процессе - это наступление на те же грабли. А вот активизация роли Турции - это хороший симптом. В конечном итоге, именно Турция сможет обеспечить Пашиняну гарантии личной безопасности.

Никол Пашинян долго метался по мировой шахматной доске и продолжает это делать. Почему он выглядел таким радостным в Брюсселе? Сказать сложно. Может, его воодушевила встреча с Макроном и тот приободрил его похлопыванием по плечу. Возможно, в Брюсселе - сердце Европы - он почувствовал слаженное дыхание армянской диаспоры, хотя далеко не вся она одобряет нахождение Пашиняна во власти. А может, наконец-то, понял, что без турок вопрос мира на Южном Кавказе не решить. Принял это. А сейчас думает, каким образом уговорить на шаги к установлению дипотношений и запуску чартеров своих соотечественников. В Ереване, кстати, далеко не все приветствуют возникший турецкий вектор в предпочтениях Пашиняна.

Пашинян озабочен и более земными темам после переговоров в Брюсселе. В ходе встречи стороны, например, подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз. Как заявил Пашинян, железная дорога будет работать в соответствии с международными правилами, на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армения получит доступ к Исламской Республике Иран, Российской Федерации, а Азербайджан - железнодорожное сообщение с Нахчываном.

Никол Пашинян обратил внимание на то, что, если Армении удастся начать определенный диалог с Турцией, удастся открыть границу, коммуникации, этот проект может стать намного масштабнее, и напомнил о железной дороге Ерасх-Гюмри-Карс. Отмечу, что это большая работа, требующая проведения тендеров и выделения финансов. У Армении их точно нет. Только если турки на сей раз помогут армянам - своим заблудшим бывшим соотечественникам.